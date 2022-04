Aurelia PARRA

Avocat en projets/financements de projets depuis 2010 je conseille des financiers, des sponsors, des agences multilatérales et des gouvernements sur des projets dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et des ressources naturelles. J'interviens essentiellement en Afrique et suis familière avec les systèmes de droit communaitaire africains tels que l'OHADA, l'UEMOA et la CEMAC et je suis amenée à réaliser des audits juridiques de projets miniers, pétroliers, et d’énergies renouvelables dans le cadre de financements ou d’acquisitions ainsi que de rédiger et négocier la documentation contractuelle de projets et de financement .