Aurélia PERIER

En projet de reconversion professionnelle, j’ai saisi l’opportunité de faire le point sur mes aspirations. Il s’avère que la comptabilité est un domaine qui m’attire. Tous les flux de l’entreprise sont traduits en chiffres et classés. Connaître, prévoir les dépenses et les recettes est la façon dont je gère mon budget. Cette organisation, ce contrôle me plaisent. La préparation du Titre ASCA a confirmé cet intérêt et j'ai poursuivi mes efforts en visant un BTS CGO. Je travaille maintenant au service Trésorerie de le CAF de Rouen



Mes compétences :

Comptabilité

Calcul de coûts

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta