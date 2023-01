Elise RABIOT

10 ans d'expérience en gestion de projets web et mobile et en expertise marketing digitale



Une expérience mixte:



- en terme de métiers:

* conseil en stratégie, organisation et marketing au sein de Kurt Salmon (ex-Ineum Consulting) pendant 3 ans et au sein de ma structure ET WEBERA depuis un an

* marketing stratégique, opérationnel et relationnel sur internet, de la gestion de projet jusqu'à l'encadrement d'équipe au sein de différents acteurs des Télécoms, du e-commerce et des coffrets-cadeaux (France Télécom, Voyages-sncf.com, QG LOISIRS)



- en terme de structure d'entreprise: auprès de start-ups comme de grandes sociétés, avec le soucis de l'optimisation de l'organisation en point commun



Le fil conducteur à travers ces expériences a été d'être au sein de structures innovantes, utilisant Internet comme levier de distribution ou de communication.



J'ai développé une capacité d'adaptation à des environnements concurrentiels, une bonne compréhension des enjeux business d'une structure, la vision client 360° et marketing client, avec un vernis social media acquis ces 2 dernières années en montant ma structure.



Points forts:

* gestion de projets, CRM, e-commerce, marketing digital, management

* leadership, esprit d'équipe, centrée satisfaction client et résultats, assertivité, goût de l'entrepreneuriat.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger ou nouer de nouveaux contacts.



Mes compétences :

CRM

E-commerce

Marketing Relationnel

Stratégie marketing

Gestion de Projet Web

Marketing Mobile

Marketing digital