Aurélia POIVRE

Développeuse enthousiaste, j’aime travailler dans le domaine de la photonique ou plus largement dans toute industrie dans laquelle on trouve des technologies optiques.

De formation ingénieur, je veux mettre mes compétences techniques et organisationnelles au service d’entreprises innovantes.



Mes compétences :

Animation de réunions

Coordination d'équipes pluridisciplinaires

Gestion de projet technique

Méthodologie de résolution de problèmes

Mesures et métrologie optique

Analyse des besoins

Conception et développement de systèmes optiques

Caractérisation de composants optiques

Esprit de synthèse

Compétences relationnelles

Marketing produit