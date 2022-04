Alain CHARDON

Cadre Executif Polyvalent et Entrepreneur, je suis passionné par l'innovation, la stratégie, les modèles économiques innovants et la création d'entreprise.



☞ Je suis jusqu'à présent plus actif sur LinkedIn en raison de mon activité à l'international (http://www.linkedin.com/in/alainchardon )



★ Mon Experience:

Après mon doctorat, j'ai commencé par une activité en tant que Scientifique et Responsable de Projet R&D aux Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni, puis eu un parcours évolutif en France, dans différentes startups et PMEs françaises, en tant que Responsable Industrialisation/Production, Directeur R&D et récemment en tant que Créateur, CEO/CTO d'une start-up technologique.

J'ai rejoint en 2014 l'association Photonics Bretagne en tant que Responsable Développement du Cluster (plus de 100 membres) et ai participé à la création de l'entreprise SelenOptics en 2015.



Mes secteurs d'activités: photonique, biotechs, défense et TIC



★ Ma formation:

Je possède une double formation en Management d'Entreprise et Scientifique/Technique:

● HEC Executive Education - Dirigeant PME, Centre de Profit

● Doctorat en Physique



★Les réseaux professionnels dont je suis membre actif:

● Photonics Bretagne

● Courants Porteurs

● CAFA Rennes



☞ Pour me contacter: téléphone mobile (06 75 38 84 34) ou email (alain.chardon878@orange.fr).



Mes compétences :

Direction technique

Gestion administrative/Comptable/Financière

Recherche et Développement

Propriété industrielle

Brevets

Commercial

Normalisation/Certification

Marketing

Management de l'innovation

Gestion de la Production et des Stocks

Industrialisation

Rédaction scientifique

Business development

Rédaction technique

Optique & Optoélectronique

Physique

Assurance qualité

Management d'équipes pluridisciplinaires

Conception et Développement de Produits

Photonique

Management de projets collaboratifs

Mananagement de projets pluridisciplinaires

Développement produit

Organisation et planification

Pédagogie

Industrie

Veille technologique

Innovation technologique

Entrepreneur

Laser

Start-up

R&D collaborative

Capteurs

Scanner laser

Instrumentation

Spectroscopie

Direction opérationnelle

Team building

Production

Communication

Biotechnologies

Télécoms

Défense

Strategie

Financement de l'innovation

Financement des entreprises

Création de la valeur

Stratégie d'entreprise

Business Models

Négociation

Tél