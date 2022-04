Alain CHARDON

Consultant senior, j'effectue des missions de conseil, de pilotage de planning de formation, de management, de conduite du changement, de conduite de projets pour les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, pour les équipementiers Alcatel et Ericsson et pour le prestataire SADE Télécom.

- Mes compétences recherchées sont la fiabilité, l'analyse, l'anticipation, la capacité de gestion et de management, ce qui me permet de réaliser avec succès les missions qui me sont confiées, en français comme en anglais.

J'interviens dans les domaines :

- du déploiement télécom cellulaire de bout en bout, pour les opérateurs SFR, BOUYGUES Télécom, ORANGE,

- de la gestion de projets (création de banc d'essai, swap et déploiement d'équipements CISCO, création de services VPN et Internet sur une boucle opticle GE 2,5 pour les différentes entités administratives, scolaires et médicales du Rhône), pour le compte de NUMERICABLE

- de la qualité et des processus d'organisation selon les normes CMMI et Agile, pour ALCATEL-LUCENT,

- de planification au niveau national des formations des équipes techniques devant mettre en place et intervenir sur les nouveaux équipements radio reçus, ORANGE,

- soutien aux chefs de projet dans le cadre de déploiement de fibre, pour l'opérateur FREE,



Mes compétences :

Gestion de projet

Telecom

Web

Conduite du changement

Management

Chef de projet

Conseil

Formation

Communication

Audit

IT