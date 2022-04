Aurélia POLETTI

***

POSTES

***



De Mai 2010 à aujourd'hui (CDI)

Assistante parlementaire

Assemblée nationale



Polyvalence : permanence téléphonique, gestion des mails, agenda, courriers. Prise en charge des dossiers des particuliers, élaboration de propositions de loi, d'amendements. Rédaction de communiqués de presse, relationnel avec les différents services de l'Etat, Ministères, journalistes, élus nationaux et locaux...



***



De Novembre 2007 à Mai 2010 (CDI)

Chef de projet Agence Protéines

Service Relations Médias



Participation aux recommandations stratégiques, participation auc brainstorming agence, rédactions de communiqués de presse, réalisation de dossiers de presse, organisation d'évènements à destination des journalistes de la presse grand public et de la presse professionnelle (conférences de presse, tables rondes, showroom...), élaboration de fichiers ciblés, relances, suivi d'un bureau de presse permanent, suivi client, suivi facturation...

Clients : Unilever catégorie margarines, Blédina Corporate, Blédina Produits, Corepile (éco-organisme pour la Collecte et le Recyclage des Piles et Accumulateurs usagés)...



***



Septembre 2006 à Mai 2007 (CDD)

Attachée de presse Groupe CANAL+, Direction de la Communication



Communication du Groupe CANAL+ (VOD, HD, TV sur Mobiles...), Communication de CANALSAT, Redaction de la lettre d'information mensuelle, préparation du Rapport Annuel 2006 (brief agence, suivi du dossier), organisation de projections en collaboration avec d'autres chaînes, organisation d’interviews, rédaction de communiqués de presse.



***



Entre Oct 2005 et septembre 2006

Diverses missions d'Interim Groupe CANAL+, Direction de la Communication et Présidence



- Attachée de Presse : Communication des émissions L’Hebdo Cinéma, Le Cercle et de la programmation cinéma de Canal+, organisation d’interviews, rédaction de communiqués de presse

- Assistante de Direction (Direction de la Communication, Direction de la Stratégie, Direction des Ressources Humaines) : Envoi de communiqués de presse, secrétariat, suivi de dossiers, gestion d’agenda, mise à jour de fichiers journalistes.

- Missions ponctuelles sur opérations de relations publiques : Championnat du Monde de Boxe, Avant-première « Palais Royal ». Préparation de voyages à l’étranger, de séminaires internes.



***

STAGES

***



2005 (stage - 4 mois)

Assistante Chef de Pub à Maroochydore (Australie)Umbrella Advertising, Agence de Publicité en Australie

Brief créatif, gestion de projet, élaboration d’outils pour le new business.





2004 (stage - 6 mois)

Assistante Attachée de presse Groupe CANAL+, Direction de la Communication

Communication des émissions 20H10 Pétantes, La vie en clair, Nous Ne Sommes Pas Des Anges, La Kaz, Ca Cartoon, Canaille +, organisation d’interviews, rédaction de communiqués de presse, Préparation de la rentrée 2004.





2003

Assistante parlementaire Assemblée Nationale

Secrétariat, suivi de dossiers, gestion d’agenda, mise à jour de fichiers.





2002 (stage - 1 mois)

Assistante commerciale Régie Publicitaire R.E.C. de la radio NRJ, station locale des Ardennes

Prospection, classement, préparation de réunion, création de campagnes radio.



Mes compétences :

Communication

Relations presse / publiques

Rédaction

Adobe Photoshop

Presse

Médias

Santé