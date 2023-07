Aurelia PRETEUX (VERON)

Actuellement à la recherche d'un emploi en tant que comptable suite à un déménagement dans la région des Landes.

Je souhaite rejoindre une équipe à laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon expérience professionnel.

J'effectue la tenue de la comptabilité de plusieurs sociétés jusqu'au écritures de bilan en interface avec le cabinet comptable et les commissaires aux comptes, gestion de la trésorerie, déclarations fiscales et sociales.