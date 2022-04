Aurélia RAHARISON

Jeune Diplômée en Master Sciences de la Terre et de l'Environnement, spécialisée dans le Traitement des sols pollués et Valorisation des déchets, je souhaiterais acquérir de l'expérience en tant que Chargée d'études en Gestion des déchets.



Mes compétences :

Rigueur

Sociable

Adaptabilité

Autonomie

Identifier, modéliser, résoudre une problématique

Travailler en équipe

Acquérir, traiter, interpréter et présenter des do