Aurélia RAMALLI

Expérience de 9 ans acquise dans l’entertainment et le jeu, principalement dans le développement d’offres muticanal et auprès des nouveaux médias afin d’identifier de nouveaux leviers de croissance.

Gérer les projets, construire les plans marketing et de communication, suivre les budgets, coordonner les lancements, piloter la performance, établir des recommandations et proposer des ajustements.



Mes compétences :

Android

Apple

COMMERCE

Communication

Digital

Marketing

Médias

Mobile

Musique

Nouveaux médias

Promotion

réseaux sociaux

Site mobile

Smartphone

Tablette

Web

Web app