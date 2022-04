Cyril DUPORT

De nature dynamique, professionnel et sérieux, je suis passionné de nouvelles technologies et m'intéresse particulièrement aux différents métiers digitaux et du e-commerce



Mes compétences :

web

SEM

chef de projet

SEO

communication

internet

marketing

stratégie web

référencement

E-commerce

E-merchandising

Social Média Management

Community management

Stratégies Social Media

Jeux en ligne