Aurélia RAYÉ

La société PIJAPLAST, créée en 1953, est spécialiste dans l’étude et la réalisation de pièces plastiques injectées, bouchonnage, frettes et pièces techniques pour la parfumerie, la cosmétique ainsi que les pièces techniques pour la robinetterie, la serrurerie, la bureautique, l'électronique,…

Venez découvrir nos réalisations sur notre site :

Notre société, en pleine expansion, offre toujours plus de prestations à nos clients. C’est pourquoi nous avons intégré le marquage à chaud en ligne, tant en marquage par contouring qu’aplat. Nos machines de pointe exécutent une acquisition numérique des contours des pièces à décorer, permettant ainsi le décor sur pièces ovales.

Nous gérons les projets complets de la réalisation de la maquette à l’industrialisation en veillant à optimiser l’impact environnemental des produits fabriqués (épaisseur des parois de pièce, assemblage par clipsage plutôt que par collage, …).

Nos compétences sont multiples : injection traditionnelle et surmoulage, collage, soudure ultrason, marquage à chaud, métallisation, galvanisation, sérigraphie, assemblages divers.

Les matières transformées, également, vont des plus classiques : PP, PE, ABS, PA aux plus techniques : PCTG, SMMA, SAN, SURLYN, TPX,..

Notre organisation nous permet d’appréhender aussi bien les séries allant de 5000 pièces à plusieurs millions.

Notre équipe se tient à votre disposition !

Mes compétences :

Plasturgie

Cosmétique

Injection plastique

Parfumerie