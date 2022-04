Passionnée par mon métier de Documentaliste Audiovisuel que j'ai exercé pendant 13 ans pour des émissions de télévision et des documentaires, j'étais engagée avec un statut d'intermittente du spectacle par des chaînes de télévision comme M6 et par de nombreuses sociétés de productions audiovisuelles tels que Endemol-Shine Group, Satisfaction (The Television Agency), Sony Pictures-Starling.

Très engagée dans les projets auxquels je participe, je sais organiser un travail d'équipe avec des producteurs, des rédacteurs en chef, des journalistes, des chargés de productions et des documentalistes pour des émissions comme "Les Enfants de la Télé", "Le Vrai Journal" (Karl Zéro), "Qui veut Gagner des Millions ?" ... Mon rôle sur tous ces projets était la recherche, la négociation commerciale et juridique d'archives permettant la diffusion de celles-ci dans le cadre juridique approprié (achats de droits d'images vidéos, photos, articles de presses).

Après un bilan de compétences et 2 stages d'immersion chez Adecco et Artus intérim, mes compétences transférables me permettent maintenant de me projeter à des postes de Commerciale en Recrutement et Chargée d'Affaire en Agence de Travail Temporaire ou Consultante RH en Cabinet de Recrutement... mais aussi à des postes d'Assistante Commerciale.



J'ai obtenu mon Titre Professionnel d'Assistante Commerciale option RH (Niv. III) chez Antée Formation en Avril 2017. J'ai intégré, pour un stage de 6 semaines en Janvier 2017, l'Agence Synergie Intérim de Tours en tant qu'assistante du Responsable d'Agence. J'aime l'idée d'avoir en charge la prospection clients ET le recrutement pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins.

Ayant une aisance relationnelle naturelle et le sens des responsabilité, l'aventure des Ressources Humaines est un nouveau challenge que je suis pressée de relever.



https://www.linkedin.com/in/aurélia-roblin-7357b18a/



Mes compétences :

Achats

Gestion de la relation client

Analyser les besoins et définir les objectifs

Recrutement

Gestion budgétaire

Management

Communication visuelle

Négociation commerciale

Administration des ventes

B2B

Sourcing

Archivage

Supports de communication

Fidélisation client

Appels d'offres

Commerce international