Sami Sarkis, professionnel de l'image depuis 30 ans, a fondé en 2011 à Marseille, la société HOsiHO/Drone-Pictures, banque d'images aériennes et opérateur spécialisé en prises de vues aériennes par drones, Ulm, avion et hélicoptère.



Exerce comme chef-opérateur et photographe aérien, réalisateur et télépilote de drone.



Homme d'images avant tout, sa carrière l'a amené à acquérir une expérience avérée dans les multiples domaines de la photographie et du film.



Réalisateur de documentaires pour la télévision, cadreur, et photographe indépendant, il travaille sur de multiples sujets avec les plus grandes agences qui diffusent ses milliers d'images dans le monde entier: Getty Images, Agefotostock, Superstock, Alamy, Photoalto.



Aujourd'hui, avec HOsiHO/Drone-Pictures qu'il dirige, il propose une multitude de services et d'applications métiers, à base de drones, en photo comme en vidéo, à Marseille comme à l'étranger.



Les sites web de ses "cré-activités":

HOsiHO, banque d'images aériennes sur le Monde vu d'en haut: http://www.hosiho.com

Drone-Pictures: opérateur de prises de vues aériennes: http://www.drone-pictures.fr

Sarkis.com: portfolio et vente en ligne de ses milliers de photographies



Principales références: TF1, F2; F3; M6; F5; RTBF; BBC; RMC; NHK; WEC; Boréales; R&G Production; Icognita; Europacorp; Keo films; Shine TV; Update Prod; CNR; CAPA; MFPtv; FannyProd; Gazelle & Cie; AJ Hackett; Cotone Prod; ZDF; Lidl; Publicis; Maeva; Pampa Prod; ARD, ITV; Vinci; Colas; Périmmo; FDJ; CMA-CGM; Central Oceans; etc...



Mes compétences :

Documentaire

Prises de vues

Audiovisuel

Photo

Tournage

Production

Cadreur Drone

Prise de vues