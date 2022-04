Dominique REGNIER

DRF :



"L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs". (JF KENNEDY)



"Le génie universel qui peut tout faire par lui-même n'est pas encore né. Seul celui qui possède la faculté de reconnaître les autres génies et, de les faire travailler à son oeuvre, se rapproche du "génie universel ". (Andrew CARNEGIE)





Publicitaire DPE, consultant-formateur senior et coordinateur pédagogique.

36 ans d'expérience dans le secteur de la communication/publicité dont 25 ans dans la formation professionnelle.



www.drf-strat.org



Dominique Régnier Formation (DRF) : organisme de formation continue pour les enseignements concernant la stratégie de communication des entreprises, les techniques marketing, médias, la veille opérationnelle, le personal marketing, la négociation commerciale et les relations humaines.

Développement commercial, animation, coordination.

Réseau de formateurs associés sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Ile de France (basé à Nice).

Lieux des séminaires : Nice, Sophia/Antipolis, Marseille et Aix-en-Provence.

Périmètre d'action : FRANCE, pays limitrophes de l'Union Européenne et Maroc.

N° DRTEFP : 11 9217018 92.

Siret : 321 521 858 000 27 APE 8559A



Missions développées :



- enseignement en stratégie de communication des entreprises, médias

techniques marketing, études et recherches appliquées à la com

(techniques d'enquêtes, veille marketing, gestion média-planning,

calculs et gestion commerciale), études de cas,conception-rédaction

publicitaire, marketing direct,psychologie du consommateur,

négociation commerciale(relation client,entretien de vente...).



- coordination pédagogique

- placement et suivis des stagiaires en entreprises

- conseil-formation (gestion de budget, marketing de proximité,

nouveaux médias, média-planning...)

- conférences

- animation de séminaires (positionnement, médias, stratégie de

création...)

- journalisme d'entreprise, web-journalisme, contributions

- participation aux jurys d'examens officiels.





J'exerce mon métier d'enseignant et de consultant-formateur avec rigueur, méthode, passion, convivialité et bonne humeur.

Homme de terrain, de dialogue, toujours à l'écoute de ses étudiants et stagiaires et soucieux autant du détail que de la synthèse.

TEL : 06 83 38 54 66

01 47 33 50 48

drf.france@orange.fr

DRF/Institut Professionnel de Communication



Provence-Alpes-Côte d'Azur : DRF : 8, rue Ribotti NICE 06300

Ile de France : DRF 1 rue des Bruyères ASNIERES 92600





DRF, Toujours mieux former les communicants de demain !



Mes compétences :

Conception-rédaction

Personal branding

Marketing relationnel

Internet