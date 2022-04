Dominique REGNIER

Je possède une expérience de plus de 15 ans dans le domaine commercial et je souhaite appliquer mes acquis en intégrant une société afin de faire partie de sa réussite .



Je recherche principalement un poste de Responsable commerciale mais je suis également ouverte à d'autres postes comme Assistante commerciale où je peux apporter mon expertise.



Ayant le sens du service, je suis d'une nature curieuse, organisée et toujours à la recherche de nouveaux challenges.



Au plaisir de vous rencontrer .....



Mes compétences :

Fidéliser par une écoute active

Résoudre les contentieux

Gérer, suivre, développer le client

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel