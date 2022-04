Dominique REGNIER

Actuellement Régisseur des œuvres, auprès des collections des Arts décoratifs.



Je m'occupe particulièrement des mouvements d’œuvres en interne, mais aussi des prêts pour les expositions, en France comme à l'étranger.



Mon rôle est de coordonner les différents intervenants en veillant à la bonne conservation des œuvres pendant leur manipulation, leur transport et leur stockage.



La sécurité et la bonne conservation des œuvres est ma priorité, et le travail au contact des œuvres me passionne.





Mes compétences :

Régie d'oeuvres

Formation en régie d'oeuvres

Conservation préventive