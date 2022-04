Dominique REGNIER

Strategie Industrielle,Industrialisation, developpement du capital humain,Efficience lean

Conduire la strategie industrielle et operationnelle en synergie des politiques financiéres , commerciales, sociales

Diriger la conception, l industrialisaitionet la politique d'investissements de processus differentiateur et innovant et concurrentiel

Conduire le progres continu par le developpement des competences et l'efficience du capital humain

Manager la performance de processus Lean en organisations matricielles ou multiculturelle



Mes compétences :

Mettre en place les regles de conception optimisan

Responsable de la Creation d'unite de production d

Mise en place d une methodologie de gestion de pro

Definir , elaborer et gerer les budgets d'exploita

Direction de Site de Fabrication en assurant le ma

Developper un projet d'entreprise autour de la ges

Animer les reunions mensuelles de suivi du plan St

Negociation et mise en place d'un accord collectif

Animation et presidence du CE Elaboration d'une po

Suivi du projet de l avant projet sommaire au proj

Constitution et animation d'une equipe d'encadreme

Maitrise des procedes de panification, de cuisson

Fixer les objectifs operationnels Organiser, mettr

Gestion de l'entreprise par objectif et mesure du

Piloter le plan Strategique du site en adequation

Mettre en place des processus transversaux visant

Chef de projet coordonnant les partenaires exterie

Le lean management et le lean manufacturing

Presider le CE et CHSCT du site

Analyser les flux , determiner les goulets en prod