Claire DUVAL

Après plusieurs années passées dans la fonction juridique (en tant qu'avocat et dans le monde de l'entreprise), j'ai éprouvé le besoin d'approfondir certaines valeurs et d'en faire mon métier.



Je me suis donc formée à la sophrologie (que je pratiquais à titre personnel depuis plusieurs années) et suis aujourd'hui diplômée de l'Institut de Formation à la Sophrologie, seule école à bénéficier à ce jour de la reconnaissance de l'Etat par l'inscription du diplôme qu'elle délivre au Répertoire National de la Certification Professionnelle (R..N.C.P.).



Je suis adhérente à la Fédération Française de Sophrologie et à la Chambre Syndicale de la Sophrologie et suis membre de l'Observatoire National de la Sophrologie.



Spécialisée dans les troubles du sommeil et l'accompagnement des personnes souffrant d'acouphènes et d'hyperacousie, mon but est de vous accompagner afin d'appréhender les situations difficiles avec plus de sérénité et d'adopter des réactions justes.







Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie