Célina BONNEAU

Formée à l institut de formation à la sophrologie à Paris X, par Catherine Aliotta, je vous accompagne depuis 2011. Empathique et passionnée par la compréhension de l autre, mon écoute est sans jugement. Je pratique dans mon quotidien la sophrologie, la méditation pleine conscience, et certaines techniques de non dualité. J adapte chacune des séances suivant l objectif, les besoins, et les capacites de chacun. Ma clientèle va de 7 à 75 ans. Retrouvez toutes les informations, le lien de ma chaine youtube, et mon blog sur le siteArray



Mes compétences :

Troubles du sommeil

Développement personnel

Gestion de stress

Gestion de la douleur

Préparation mentale

Préparation aux examens

Sophrologie

Gestion des conflits

Préparation complémentaire à l'accouchement

Développement de la confiance

Relaxation relaxologue

Accompagnement collectif

Accompagnement au changement

Accompagnement individuel

Gestion des émotions

Gestion des phobies

Gestion de angoisses

Méditation

Préparation aux entretiens