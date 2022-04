Aurélia ROCHE

Plus de 6 ans d'expérience en ACHATS (Laser & Photonique, Matières premières, équipement industriel, achats projets et sous-traitance) et INGÉNIERIE (Chimie, Environnement, Construction).



Actuellement : RESPONSABLE ACHATS chez ALPhANOV



Grâce à mon esprit d'analyse et mes qualités relationnelles, mes missions d'acheteur sont de mettre en place une véritable stratégie d'achats sur mon périmètre, en structurant mes familles de produits et gérant les relations fournisseurs de manière durable, tout en assurant les conditions de délais et de service attendues.

De nature curieuse, je suis attirée par les achats techniques et les matières chimiques. Déterminée, je suis capable de m'adapter rapidement à la culture d'entreprise pour travailler avec un bon esprit d'équipe, et l'objectif de réussite de mes projets.



Affinité particulière avec les produits techniques et les secteurs industriels de la chimie, de la cosmétique bio, de l'aéronautique et de l'énergie.

Aptitudes personnelles : Curiosité, adaptabilité, esprit d’analyse, sens du relationnel, envie d’apprentissage et d’évolution.



Parcours :

LEAD BUYER - ACHETEUR INDUSTRIEL de matières premières, équipements et projets chez KSB-AMRI (La Roche-Chalais, France).



JUNIOR BUYER in CONTRACT MANUFACTURING chez HENKEL. Düsseldorf, Germany. Membre de l’équipe internationale chargée de l'achat de sous-traitance de produits manufacturés dans le cadre de relations contractuelles.



Master spécialisé MAI Management des Achats Internationaux de Kedge Business School (ancienne BEM) à Bordeaux, 2013-2014.



INGENIEUR D'ETUDES en infrastructures fluviales pour le Ministère du Développement Durable

= > Audit technique du Domaine Public Fluvial navigable. Management de projets et d'une équipe pluridisciplinaire.



Formation initiale de chimiste.



Séjours de 18 mois aux États-Unis dans le cadre de travaux de recherche en universités américaines.