Jeune et dynamique, j'ai su développer mon savoir faire par mon expérience au sein d'une même société. Entreprise qui m'a fait confiance en me donnant au fil du temps des responsabilités.En intégrant un service QSE j'ai pu développer mes connaissances et acquérir une polyvalence dans ces trois domaines.



Mes compétences :

Qualité

Reunion

Sécurité

Formation

Analyse de données

Environnement

Audits QSE

Veille réglementaire

Amélioration continue

Utilisation de traitement (word

PowerPoint)