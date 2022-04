Depuis 1993 chef monteuse : TF1, France télévision, Canal+, M6, ( rédaction news et sports, bandes annonces, 7 à 8 , Capital, Zone Interdite, Envoyé Spécial, Infra rouge, Spécial investigation etc... )





Depuis 2002 directrice artistique et réalisatrice: identité visuelle et sonore pour émissions ou chaine, réalisation de sujets ( 5 à 52 mn) et habillage.



Mes compétences :

Réalisatrice

Direction artistique