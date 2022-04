Aurélia SAMIS

Impliquée, curieuse et organisée je recherche actuellement un poste de Gestionnaire de Paie sur Limoges et ses alentours.

C'est un métier très intéressant, riche et vivant.

Je souhaite m'investir et mettre mes compétences au profit d'une entreprise ou d'un cabinet comptable qui partage mes valeurs.



Mes compétences :

Assurance Maladie

Droit public

Rigueur

Adaptabilité

Analyse des besoins

Gestion de contrats

Accueil physique et téléphonique

Relation fournisseurs

Esprit d'équipe

Droit commercial

Gestion de la relation client

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Déclarations sociales et fiscales

Contrat de travail

Gestion du personnel

Paie