Aurélia SAUNIER

Après des années passées au sein d'organismes de formation et auprès des jeunes pour les aider à accéder à l'emploi,aujoud'hui je me lance dans la création d'un Cabinet conseil en Orientation Scolaire à Rouen:Normandy Carrières Center . Nous intervenons aussi à domicile.



Mes compétences :

Mener des entretiens

Mener des projets

Elaborer un plan de formation

Mettre en oeuvre de des formations

Elaborer un cahier des charges de formation

Maîtrise des dispositifs VAE BCA CIF DIF

Filières professionnelles

Identification des des compétences transférabilité

Capacités d'écoute,relationnelles,d'adaptation

Conseiller et orienter les personnes

Gérer un budget formation

Evaluer les formations