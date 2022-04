Aurélia SHU

Je m’appelle Aurélia, et suis Prévisionniste des Ventes chez Johnson & Johnson Santé Beauté France depuis Septembre 2014. Diplômée de l'IUT Paris Descartes en Techniques de Commercialisation, puis de l'ESC Toulouse en spécialité Marketing et Ventes, j’ai intégré JJSBF en septembre 2012 pour occuper le poste Chef de Secteur dans un secteur parisien durant deux ans.



Dans l’objectif de reprendre ultérieurement un parcours commercial, j’ai saisi l’opportunité de devenir Prévisionniste des Ventes. Loin d’être une « matheuse » qui passe ses journées seule devant son ordinateur, la dimension humaine est plus forte que l’on croît ! Toujours à l’affût de nouvelles informations, j’organise et anime un processus collaboratif avec des interlocuteurs aux profils bien divers (services marketing, commercial, financier et supply chain). Mon objectif étant de fournir une projection de la demande sur le court et long terme à partir de l’historique des ventes et des informations récoltées.



Après une expérience terrain de deux ans, et désormais dotée d’une bonne connaissance de l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise grâce à mon expérience dans la prévision des ventes, je souhaite occuper sur le moyen terme un poste de Category Manager. Ma capacité analytique, mon pragmatisme, et mes bonnes capacités relationnelles et d’adaptation vis-à-vis d’interlocuteurs variés me permettront de mener à bien les missions en Category Management.





Mes compétences :

BtoC

Business

Category management

Chef de produit

COMMERCE

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Réseau de magasins

Vente

Vente BtoC