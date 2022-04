Aurélia STASSE

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la Qualité, Sécurité et Environnement.

Mes différentes expériences en industries, restauration collective et traiteur m'ont permis d'acquérir de l'autonomie, de la rigueur dans le travail et des compétences techniques en ISO 9001, 22000, 14001, et 18001 et HACCP.



Très motivée pour évoluer dans un secteur agroalimentaire, cependant je souhaite étendre mes compétences vers d'autres secteurs d'activités.



Mes compétences :

Dossier d'agrément (méthode HACCP)

Rigueur

ISO 22000

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Sauveteur secouriste du travail

Norme ISO 14001

ISO 900X Standard

Audit

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Corps

Consolidations