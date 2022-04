Aurélia THEYS

Forte d'une expérience de plusieurs années dans des fonctions marketing et commerciale, j'ai rapidement acquis des compétences dans la gestion de projet afin de commercialiser des produits ou services adaptés à chaque segment et cela dans le respect des valeurs ou de la culture d'entreprise.



Je suis dotée d’une importante faculté d’adaptation, j’ai réalisé des fonctions multiples en communication ainsi qu’en commerce. Chargée de communication, chef de projet évènementiel, commerciale… Ces expériences ainsi que mon cursus, m’ont permis d’identifier le processus de commercialisation et de mettre en avant l’importance des fonctions supports.



Passionnée par les nouvelles technologies et les actions de communication, j'ai à coeur de parfaire chaque jour mes connaissances dans ce domaine. Au-delà du fait de fournir un bien ou un service, je reste convaincue qu’il est nécessaire de transmettre des valeurs au client à travers une stratégie élaborée en amont. Nous sommes connectés en permanence via internet et les réseaux sociaux, c’est donc une véritable opportunité pour les entreprises de se créer une E.-réputation.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Microsoft Technologies