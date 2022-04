Aurélia TIRMANT

Graphiste en formation, j'ai validé mon Master 2 professionnel en Art, Culture et Patrimoine à l’Université Catholique de l'Ouest à Angers il y a un an et demi.



Au cours de ces études, j'ai pu développer mes compétences au sein de différents stages ou expériences professionnelles. Elles m’ont aussi permis de développer mon aptitude d'intégration des équipes déjà mises en place.



Elles m’ont aussi amenées à perfectionner ma rigueur et ma persévérance afin de mener à bien les différentes tâches qui m’ont été confiées.

J’ai su en effet m’adapter à tous types de travaux théoriques et pratiques, de la création de dossiers de communication (rédaction des dossiers de presse, mise en page) à la participation sur le terrain aux différentes tâches d'accueil (accueil et gestion des publics, encadrement d'ateliers auprès des jeunes),ainsi qu'à la valorisation des produits réalisés(participation à la création de produits culturels en amont)



Par ailleurs passionnée de graphisme, de BD et d'illustration, j'ai décidé d'entreprendre une formation à distance en tant que designer graphiste avec Option BD en septembre 2011, avec l'école Lignes&Formations basée à Paris.





Informatique : Suite office, Photoshop (Niveau 2), Illustrator et Indesign (en cours).



