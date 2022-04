Fred SOCHARD

Http://fredsochard.com/

PRESSE JEUNESSE

Dada, Astrapi, J'aime Lire, Pomme d'api, D-Lire, Images Doc, Filotéo, Phosphore, Bonbek, Mon Quotidien, Le Petit Quotidien.

EDITION

Flammarion jeunesse, Les activités du Père Castor, Rue du monde, L'élan vert, Bordas, Milan, Magnard, Mila éditions, Albin Michel jeunesse, Librio, Play-Bac, Les Arêtes éditions, Paupières de terre, Siloë.

PRESSE

Regards, le Peuple, Les cahiers pédagogiques, Le Monde de l'éducation, Le Monde, Le Magazine littéraire, L'école des parents, Territoires, Avantages, La lettre d'Espaces Marx, Vers l'éducation nouvelle, Informations sociales.



AFFICHES, LOGOS, CD

Ville de Fontenay-sous-bois, Ville de Pierrefitte, Clamart Habitat, Ville du Blanc-Mesnil, Regards, La Luciole, Femmes de marins, Ellébore, Droits Devant!!, Kerdonis Production, Loire Niger Cousinage Fluvial…



EXPOS

2017 : Le casque d'Opapi (crayonnés), maison de la BD, Blois

2016 : Des traits, des trains, Médiathèque de Saint-Pierre-des-Corps.

2015 : Fantastique ! (illustrations), Médiathèque d'Avrillé.

2015 : Dessins & cordels cheminots, La Marge, Angers.

2015 : Illustrations & dessins, Médiathèque de Mûrs-Erigné.

2014 : Le casque d'Opapi (illustrations et crayonnés), Montpellier-Haus, Heidelberg, Allemagne

2014 : Le casque d'Opapi (illustrations), Maison de Heidelberg, Montpellier

2014 : Autour du train (cordels cheminots), Musée du Rambolitrain, Rambouillet

2013 : Dessins, illustrations, Médiathèque de Chalonnes-sur-Loire.

2012 : Dessins, Librairie-galerie Biblio.graphik, Angers.

2012 : Visages (peintures), Festival du livre, Beaufort-en-vallée.

2010 : Egypte (illustrations), Maison des Contes et des Histoires, Paris.

2009 : Mythologies (illustrations), Médiathèque d'Avrillé.

1999 : Sans titres (peintures), Angers.

1998 : Exposition collective (peintures), Le Chabada, Angers

1997 : Le Peuple de la mer (peintures, sculptures), Angers.

1997 : Mémoire d'un voyage à faire (peintures), Noirmoutier.

1996 : Illustrations, Médiathèque de Guyancourt.

1993 : Exposition collective (monotypes), Saint-Cloud.



