Sylvaine GUÉNÉ

Styliste intégrée ou free lance, je suis dotée d'une solide expérience concernant les collections de produits de décoration de la maison: tissu enduit, linge de lit, nappage, adhésif, décor mural, tissu d’ameublement, revêtement de sol...



Actuellement intégrée au sein du groupe Cotting, je développe les collections, je travaille sur l'image et la communication de nos 2 filiales, je mets en valeur les produits de nos différents secteurs d'activité.



Lorsque j'exerçais mon métier en tant qu'indépendante, la nature de mes prestations variait en fonction des besoins de mes clients : missions de conseil, développement de produits, gestion de collection, interventions ponctuelles en tant qu'enseignante....



En tant que salariée de Vénilia / Abélia / groupe Solvay, les fonctions de styliste et de responsable de l'atelier de DAO m'ont amenées à former et à encadrer d'autres membres de l' équipe de création.



Mes compétences :

Impression numérique

Formation

Infographie

Enseignement

Design Textile

Recherche de tendance et création

Communication

Événnementiel

Gestion de collection

Développement de produit