Christelle DREUX

Portfolio en ligne :Array

-----------------------------------------------------------------

Vence, galerie Regards, depuis 2008

Monaco, Gildo pastor Center 2015

Nice, solo Galerie Dominicains 2014

NICE, Espace d’art "La Menuiserie", Speed Arting, décembre 2013 et 2012



Nice, Espace Art&Design au Salon du Meuble , Acropolis, novembre 2013

Nice, salon Art of Prom, juin 2013



Nice, expo solo "Malins Plaisirs", fin avril 2013, Galerie des Dominicains.



St Paul de Vence, La Vieille Forge, membre du Cercle des Artistes de St Paul, expositions à thème, depuis 2008 : Le Carré au Cercle, Art en Ciel, Habemus corpus, Lascaux au XXI siècle, Les Déjeuners sur l’Herbe, Avez-vous vos papiers (recyclés), Médecins du Monde…etc.



Saint Tropez, Galerie Kowalski, place de l’Ormeau, printemps 2011

Antibes, galerie Art sur Cour, 2010-11; Gallery 1.61, de 2009 à 2011

Saint Laurent du Var, Hôtel de ville, solo, novembre 2010

Vallauris, Espace Minotaure, enchères caritatives, octobre 09

Nice, MUSEAAV, musée contemporain, place Garibaldi , Juin-Juillet 09

Sophia Antipolis, Ernst & Young office – solo, nov-déc08,

Montpellier, Elan d'Art, VI édition du salon d’art, Le Corum, octobre 08

Nice, Palais de la Méditerranée – solo, mai-juin 08,

Nice, galerie ARTémisia, avril 08

Cannes, enchères, Palais Stéphanie, décembre 07.

Seborga-Italie, Galerie de l'Antique Principauté, été 07.

Washington DC, USA, Ambassade de France, oct.04.



-----------------------------------------------------------------



Je viens du monde de l’entreprise, aux objectifs clairs et déterminés. En peinture, cela influence encore ma recherche mais la toile reste, de façon magique ou maligne, imprévisible.

Mon travail est le résultat d’un lent dosage entre énergie et matière, accent et effacement, superposition et usure. Je suis attirée par le rugueux, l’aspérité, l’asymétrique, l’im-parfait, le « pas-lisse », le rouillé. En quête d’essentiel, d'éloignement du trop décoratif, pour comprendre et affirmer ma propre écriture picturale.



www.christelledreux.com



