Christelle DREUX

Ekino est une agence digitale où talents et technologies convergent. Nous sommes spécialistes dans la conception, le design et la réalisation de solutions digitales innovantes. Nous accompagnons nos clients dans l'élaboration et la concrétisation de leur transformation digitale:

e-commerce, relation client, parcours multi-canal, services en mobilité, nouveaux outils de vente.



Modèle d'agence émergent, combinant la technologie, le conseil, et le métier des agences marketing, Ekino est constituée d'équipes UX designer, de consultants techniques et de développeurs, expertes sur les technologies d'aujourd'hui et curieuses des possibilités de demain.

Nous accompagnons nos clients sur des projets digitaux, de leur conception à la réalisation jusqu'à l'hébergement et la maintenance.



Nous attachons beaucoup d'importance à l'innovation car notre approche est d'allier les usages et les technologies d'une part au service des métiers dans le but de créer une force de frappe digitale, de dimensionner vos compétences et industrialiser vos processus; Et d'autre part au service de la clientèle en conciliant innovation et digitalisation des parcours clients dans le but d'offrir une expérience client sans couture.



Pour échanger sur ces différentes thématiques, Je reste à disposition au dreux@ekino.com

Tel: 01 49 68 73 60