Quentin GALLAND

Futur accélérateur de Chiffre d'affaires pour Uniformatic, je connais toutes les techniques relatives au développement commercial auprès d'une clientèle professionnelle (grands comptes et middlemarket).

Futur diplômé d'un Master Ingénierie d'affaires en Hautes Technologies au sein d'Euridis Business School (4ème master en vente et négociation selon le classement SMBG 2015), je disposerai de tous les outils et compétences pour devenir un excellent ingénieur d'affaires.

Le secteur des hautes technologies que j'ai choisi me correspond tout à fait car il s'agit d'un secteur très dynamique et qui permet une évolution rapide en cas de bons résultats.

Etant quelqu'un de pugnace je n'hésite pas à mettre toutes les chances de mon côté afin de réaliser ce que j'entreprends.



Objectifs :

- Devenir un ingénieur d'affaires en Hautes Technologies capable de vendre des produits complexes et maîtrisant le langage relatif à différents types d'interlocuteurs.

- M'épanouir au sein de mon entreprise (financièrement, professionnellement et socialement).

- Etre sur le terrain et développer toutes mes affaires de la prospection au closing.



Mes compétences :

Achats internationaux

Travail en équipe

Négociation achats

Gestion de la relation client

Vente B2B

Techniques de vente

Collectivités locales

Négociation commerciale

Grande distribution

Relationnel

B2B2C

Commerce B2B

Rigueur

Achats

Autonomie

Prospection commerciale

Persévérance

Apprentissage rapide