Donald DUVEAU

À la recherche d'un poste d'ingénieur d'études. Je suis détenteur d'un master 2 en ingénierie des nanotechnologies, j'ai acquis cette année des compétences: dans les différentes techniques de dépôts des matériaux en couches minces particulièrement en dépôt par voie physique (PVD) plus précisément la pulvérisation cathodique magnétron, dans la maîtrise du vide, en technologie PLASMA, les procédés de structuration de matière: lithographie optique et électronique, les techniques de gravure sèche et humide, les techniques de caractérisation par microscopie électronique à balayage (MEB) et à force atomique(AFM), connaissance en microscopie électronique à transmission (TEM), test mécanique pour déterminer la dureté, l'adhérence, l'élasticité d'un matériau par NANOINDENTATION. J'ai utilisé lors d'un projet le logiciel de modélisation physique COMSOL. J'ai aussi des connaissances en langage C, PYTHON , MATLAB, LABVIEW etc...



PS: Disponible immédiatement.



