Aurélia TRICHET

Mai 2011 – en poste Picard IDF, Chargée d’expansion



- Missions identiques



Jan.2009 – Mai 2011 Picard Sud-Ouest France et IDF, Chargée d’expansion



- Prise en charge de la région

- Etude de marché

- Etude de villes et d’agglomérations

- Mise à jour des cibles

- Fidélisation et recherche de partenaire

- Lobbying au près des élus locaux

- Recherche d’emplacement

- Etude préalable des travaux

- Négociation juridique et financière

- Suivi CDAC et obtentions administratives



Nov. 2006 – Nov. 2008 Prodim Paris-Centre, alternance/ chargée d’expansion



- Mise en place des études (département, ville)

- Etude de potentiel

- Etude de marché

- Recherche d’emplacement

- Négociation juridique immobilière

- Négociation financière

- Soutenance des dossiers en interne



Mai. 2005 – Oct. 2006 Xerox, Apprentie Technico – commerciale



- Prospection physiques et téléphonique

- Négociation commerciale

- Création d’un portefeuille client

- Formation matériel bureautique

- Fidélisation de clientèle



TEL/ 06 30 89 69 20



Mes compétences :

juridique

technique

Montage De Projet

Etude De Marche

Negociation

Prospection