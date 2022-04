Ma spécialité est le Marketing Direct.



Possédant une grande expérience professionnelle acquise dans différents domaines et marchés, je suis capable de m'adapter à toutes les situations. Je détiens plusieurs "casquettes" :

- Achats

- Communication

- Marketing



je souhaite maintenant exploiter mes compétences professionnelles et élargir mon champ d’action grâce à de nouvelles missions.



Immédiatement opérationnelle, mes points forts résident dans :



- la connaissance approfondie du Marketing Direct / VPC

en B to B et B to C,

- ma parfaite connaissance de la chaîne graphique,

- mon du dialogue et mon relationnel,

- ma grande disponibilité et mon dynamisme,

- la pratique courante de l’anglais.



Je suis à l'écoute de toute proposition .

A bientôt,



Aurélia Troche

tél. : 06 60 58 46 82



Mes compétences :

Acheteuse

Chaîne graphique

Chef projets

Communication

Marketing

Marketing direct

Médias

VAD

Vente