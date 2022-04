Aurélie A L'ORIENTALE

Marque de Cosmétique Française proposant de l' huile d'argan fabriquée de manière traditionnelle par une coopérative de femmes engagées dans le commerce solidaire et équitable, développement durable et sauvegarde de l'arganeraie (Membre du REMESS marocain).



3 mots clés qui nous définisse : Ethique, Eco responsable, Solidaire



Nos huiles d'argan sont inspirées du monde du parfum, nous avons 7 senteurs naturelles et sans alcool permettant une application pour tous les peaux et tous types de personnes (Femmes (grossesse également), Hommes, Enfants).



Mes compétences :

Lancement de produits

Luxe

Cosmétique