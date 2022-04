Aurélie ALARCON

Bonjour,



Etant actuellement confrontée à un plan social, je suis activement à la recherche d'un nouvel emploi.



Après une première expérience chez Solvay Pharmaceuticals, j'ai été Chargé de projets analytiques chez Sanofi-Aventis Compiègne, puis Responsable de l'équipe de transposition industrielle du laboratoire d'analyse, chez Rottendorf Pharma, façonnier de l'industrie pharmaceutique.



J'ai ensuite été Responsable de Laboratoire de Développement Analytique, au sein du centre de développement des procédés de Sanofi-Aventis, où j'ai pu élargir mes connaissances sur l'élaboration des principes actifs (synthèse biologique ou chimique) et des vaccins.



Par la suite, j'ai été Responsable d'équipe en laboratoire de recherche et développement analytique chez Aenova, façonnier de l'industrie pharmaceutique.



Actuellement, je suis Expert Analytique R&D, chez Becton Dickinson, acteur dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux.



Mes différents postes m'ont permis à chaque fois de m'investir outre en analyse; en qualité ainsi qu'en réglementaire, deux domaines présents dans mes activités quotidiennes.

J'ai de ce fait une vision globale d'une forme pharmaceutique (forme sèche, gélule, capsule, injectable), de sa genèse à sa mise sur le marché que ce soient des princeps comme des génériques.



Forte de ces 9 années d'expérience au cours desquelles j'ai pu m'épanouir professionnellement et humainement, je souhaite aujourd'hui continuer dans cette lignée et participer aux actions de développement de mon entreprise.



Mon parcours et mes aspirations personnelles me font préférer l'analyse, cependant, les connaissances acquises au cours de celui-ci, qui plus est, accompagnées par ma formation analytique (biochimie et biotechnologie), ainsi que mes qualités de rigueur et de force de propositions, me permettent aussi de rester ouverte au réglementaire et à l'assurance qualité.



Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.



Cordialement,

Alarcon Aurélie

alarcon.aurelie@wanadoo.fr





Mes compétences :

Développement