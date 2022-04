Aurélie ALBINA

Diplômée d'un Master 2 à l'INSEEC Paris en Corporate Finance, je suis actuellement Chargée de Recouvrement dans le multi service.

Mes domaines d'expertises sont la gestion crédit client, le recouvrement, l'affacturage et la gestion des DSO

Lors de mes différentes expériences, j'ai su démontrer mes principales qualités : l'autonomie, la persévérance, la rigueur, l'esprit d’analyse et de synthèse ainsi que la capacité d’écoute

N'hésitez pas à me contacter





Compétences techniques :

INFORMATIQUE : Microsoft office, SAP, Wynbee, SideTrade

Certification AMF

TOEIC 910/990



Mes compétences :

Gestion du risque

Assurance

Vente

SAP