Clément POUPART, 24 ans, BAC +5

Diplômé d'un Master II en Corporate Finance & Investment Banking à l'INSEEC, grâce à un cursus à Paris et à Londres, J'ai également reçu l'International Certification in Corporate Finance (632/800 = 79%), un diplôme certifiant d'HEC Paris



j'ai eu plusieurs expériences en entreprise dans des domaines très différents :

- dans la banque chez BNP PARIBAS et au CM-CIC Corporate Advisory / Transactions PME

- en assurance chez BNP PARIBAS CARDIF (à Prague)

- dans les services financiers d'une entreprise d'energie chez PRIMAGAZ France

- en comptabilité chez NOTUS AUDIT



Actuellement Analyste Junior en Fusions-Acquisitions Small-Cap chez CM-CIC Corporate Advisory / Transactions PME



Mes compétences :

Internet

Microsoft Outlook

Bloomberg

Excel

Word

PowerPoint

Capital IQ

MergerMarket

Diane / Orbis

CIEL/ SAGE Trésorerie / CEGID EXPERT

Merrill Datasite