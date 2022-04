Aurélie ALLEGRE

Bonjour,



Passionnée par l’Écologie et la Biodiversité, les espèces invasives, les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles, ainsi que par la conservation et la restauration écologique, je rechercherai pour septembre 2016, un emploi (bureaux d'études, associations, zoos ..) en tant qu'ingénieur écologue ( chef de projet, chargé de mission ...) ou encore en tant que technicienne gestionnaire des espaces naturels protégés.



Mes compétences :

Bureautique

Naturaliste

Communication