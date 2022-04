Aurélie ALLENBACH

Jeune femme ambitieuse je suis a la recherche de nouveaux challenges à accomplir dans le domaine commercial(secteur est et nord/luxembourg/belgique/angleterre).Ayant un gout esthétique prononcé et une passion pour l'univers de la mode je souhaite mettre mes compétences(conseil en image personnel et profesionnel,relooking,coaching esthétique) au service d'une marque,d'une enseigne ou d'un cabinet de conseil!!



Mes compétences :

WEB

Informatique

Vente

Encaissements et décaissements

Relations Publiques

Management

Publicité

Gestion des stocks

Retail marketing

Merchandising

Mailing

Relations Presse

Textile

Coaching individuel

Stylisme

Conseil

Colorimétrie

Maquillage

Relationnel

Marketing relationnel

Relooking

Relooking & conseil

Psychologie

Esthetique

Bien être

Coiffure

Microsoft .NET Technology