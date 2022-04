Aurélie ALVES

Mes Qualités personnelles :



Humaine / Empathique / Esprit d'équipe

Ambitieuse / Persévérante

Professionnelle / De confiance

A l'écoute / Réactive





Ce que je cherche :



L'épanouissement professionnel.

A l'écoute d'opportunités & de nouveaux challenges ...





Mon parcours :



J'ai choisis d'avoir plusieurs expériences dans différents domaines qui au final se complètent. De plus, cela rend mon profil intéressant de par ses différentes visions du monde de l'entreprise et du commerce.

Chaque expérience m'a apporté du savoir faire, du savoir être et surtout de l'ambition, celle d'aller aussi loin que possible afin d'atteindre mon but.

La compréhension que le monde du travail n'est pas toujours simple et qu'il faut savoir donner de soi même et être capable de se remettre en question. Mais qu'il faut aussi aller chercher ce que l'on souhaite au détriment de ne jamais l'obtenir.





Mon atout :



Ma personne : mes relations humaines et mon intime conviction qui si l'on veut "rendre service" à quelqu'un, il faut être capable de s'intéresser à lui pour d'abord le connaitre et ensuite lui "vendre" ce que nous avons à offrir ...





Mes compétences :

Chef de projet

Suite Microsoft Office

Négociation

Vente

Management

Étude de marché

Communication

Anglais

Stratégie Marketing

Webmarketing