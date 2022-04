Je suis donc en recherche active, sur Montpellier et sa périphérie, d'un poste en développement des Ressources Humaines, me permettant de mettre à profit mes compétences RH et mon savoir-faire vers de nouveaux horizons et de me donner de nouveaux challenges professionnels.



Mes compétences :

Ressoures Humaines

Recrutement

Formation

Développement RH