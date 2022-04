Aurelie ANCIAUME

Après un bac S, j'ai pris quelques années pour m'épanouir dans le monde du sport.

Monitrice, j'ai pu y encadrer un public varié: du compétiteur aux enfants de 1er age, en passant par des personnes handicapées.

Soucieuse de retrouver ma 1ère orientation (bac S), j'ai passé un diplôme de secrétaire médicale et réorienté ma carrière vers le monde de la santé.

Après 6 ans passés dans 4 structures, j'ai mis en pause mon aventure pour en débuter une nouvelle, non moins captivante : l'éducation de mes 2 enfants!

Je ne suis néanmoins pas restée inactive en 6 ans, car mon planning aménageable m'a permis de devenir conjointe collaboratrice et d'assister mon mari dans le lancement de son entreprise.

Mes enfants étant devenus autonomes et l'entreprise de mon mari également, je souhaite aujourd'hui reprendre mon parcours professionnel dans mon secteur de cœur ou dans un milieu connexe permettant de proposer mes qualités d'assistance et de gestion...



Mes compétences :

Pédagogie

Terminologies médicales

Bonne orthographe

Sociabilité

Maîtrise Word et Excel

Encadrement

Microsoft Word

Microsoft Excel