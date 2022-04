Aurelie ANDRES

Bonjour

Je suis infirmière depuis 2010 et j'ai profité de ce métier pour travailler aux quatre coins de la planète : Guadeloupe, Réunion, Nouvelle Calédonie entre autres. Aujourd'hui j'aimerais exercer mon métier autrement qu'en clinique ou en hôpital. J'aimerais intégrer la fonction publique territoriale en APA et accueil familial ou en MDPH. J'apprécie énormément le travail à domicile des patients et le milieu du handicap.



Mes compétences :

Anticipation

Autonomie

Adaptabilité

Organisation

Travail en équipe

Résistance stress