Aurelie ANDRES

Formations:





2009 Formation Sud Management/ Ifria au département Responsable Logistique pour 2 ans



2005-2007 Diplôme Universitaire

de Technologie IUT Montesquieu Bordeaux IV

département Gestion Logistique et Transport (Gradignan, 33).



2004-2005 Baccalauréat Économique et Social au lycée Grand Air à Arcachon.



Emplois et Stages:



2007 Stage à SERNAM (avril- juin) en vue de l’obtention du diplôme avec rédaction d’un mémoire universitaire.



2006 Stage à l'Armée de l'Air Base Aérienne 106 (mai-juin) en vue de la validation de la première année d'IUT (escadron de soutien du ravitaillement technique).



Janvier 2010 : Apprentie Chez Gregoire (16)

2010: Logisticienne à Brisson(33)

2008/2009 Employée Libre service Lidl Pessac

2007 Hôtesse de caisse à Leclerc Ares.

2006 Hôtesse de caisse à La Foir'Fouille Biganos.

2004 Emploi saisonnier à la Médiathèque d'Andernos les Bains.



Mes compétences :

Logistique