Marc JARLÉGAND

Depuis presque 20 ans dans le monde de l' agroalimentaire, j'ai participé à un grand nombre de projets, dans divers secteurs d'activités.



Je m'intéresse de près aux méthodes de gestion de projets agiles, aux logiciels libres et au modèle économique qu'ils induisent.



Les raisons qui motivent ma persévérance, et ma fidélité à l'agroalimentaire, même, si il m'est arrivé de faire quelques écarts, est mon attachement à optimiser les flux physiques et financiers, tout en respectant les fortes contraintes sanitaires et légales.



Une attention sur l'ergonomie des postes de travail, et le respect des utilisateurs, ont, pour moi une importance particulière, pour que les outils de traitement de l'information, soit les plus intégrés et les plus efficaces.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit

GPAO

IFS

Linux

Logiciel libre

MES

Methodes

Méthodes agiles

Open Source

Openbravo

responsable de projet

RFID

Traçabilité

Conseil