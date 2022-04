Aurélie Anne OPSOMER

Bonjour



Actuellement en poste en tant qu'ingénieur Méthodes et Analyses de défaillance dans le service maintenance de la société Lubrizol



Mon rôle est d'analyser les pannes au quotidien.

en suivant des indicateurs pertinents (MTBF, top 10 des équipements les plus coûteux..), je mets en place des groupes de travail afin d'améliorer les équipements entraînant un cout pour ma société. objectif supprimer la panne et éviter sa récurrence.

pour cela j'utilise des outils tels que l'ishikawa, qqoqcp, est n'est pas methode kpener trego..



j'intègre également les nouveaux équipements au sein de la maintenance: détermination des pièces stratégiques, détermination d'un préventif adéquate permettant une disponibilité maximale de l'équipement, grâce à la méthode VIS ou appelée plus communément AMDEC



Grâce à mon expérience en production et en maintenance, je visualise les problématiques des 2 cotés.



j'ai une formation initiale en chimie des polymères

et un master qualité



j'adore la musique , je pratique la guitare la basse saxophone accordéon et je chante.



dynamique, souriante, je fais mon maximum pour motiver les troupes



Mes compétences :

autonome

Esprit d'équipe

Sociable